حلا الترك .. تخرج عن صمتها لترد للمرة الأولى على الأزمة المشتعلة مع والدتها

2020/12/17 | 11:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك عن صمتها، لترد للمرة الأولى على الأزمة المشتعلة مع والدتها منى السابر، قائلة إنها تعرضت للظلم ولم تعد تتحمل التجريح.

وقالت حلا في بيان لها عبر حسابها في إنستغرام: حابة أوصل لجمهوري رسالة بعد صمت طويل وفترة سمعت فيها الكثير من الكلام والتجريح.

وأضافت...

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