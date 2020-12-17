مديرية الأحوال المدنية والجوازات توقف العمل بإصدار الوثائق الرسمية

2020/12/17 | 11:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الاحوال المدنية والجوازت والاقامة توقف العمل باصدار الوثائق الرسمية اعتبارا من 24.12.2020 ولغاية 3.1.2021

بالنظر لقرب انتهاء السنة المالية لعام ٢٠٢٠، ولغرض استكمال عملية الجرد السنوي وعمليات صيانة الابنية واستكمال التحضيرات اللازمة للعمل مطلع العام المقبل.

اوقفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدار الوثائق اعتباراً من يوم ٢٠٢٠/١٢/٢٤ ولغاية ٢٠٢١/١/٣، فيما يخص معاملات اصدار (جواز السفر - شهادة الجنسية - بطاقة السكن- هوية الاحوال المدنية في الدوائر التي لاتزال تعمل بالنظام الورقي وليس بالبطاقة الوطنية) في بغداد والمحافظات وتستثنى معاملات الحالات الانسانية والطارئة من فترة التوقف على ان تخضع لتقدير المدير المباشر وفقاً للقانون والتعليمات.

ونوهت المديرية للمواطنين بان قسم جوازات الكرادة يستقبل الحالات الانسانية والطارئة لمحافظة بغداد فقط ويكون في كل محافظة مكتب مماثل خلال فترة التوقف.

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