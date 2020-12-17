روحاني: واثق من عودة أمريكا للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران

2020/12/17 | 11:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن لدى طهران الثقة من عودة الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها في الاتفاق النووي، وأيضا من أنها سترفع العقوبات المفروضة على إيران.

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