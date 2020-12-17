ايقاف العمل باصدار الوثائق الرسمية في مديرية الاحوال والجوازات

2020/12/17 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة، الخميس، ايقاف العمل بإصدار الوثائق الرسمية اعتبارا من الـ 24 من الشهر الحالي، لغاية 3 كانون الثاني المقبل.

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم (17 كانون الأول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه " بالنظر لقرب انتهاء السنة المالية لعام 2020، ولغرض استكمال عملية الجرد السنوي وعمليات صيانة الابنية واستكمال التحضيرات اللازمة للعمل مطلع العام المقبل، اوقفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدار الوثائق اعتبارا من يوم 24/12/2020 ولغاية 3/1/2021، فيما يخص معاملات اصدار (جواز السفر - شهادة الجنسية - بطاقة السكن- هوية الاحوال المدنية في الدوائر التي لاتزال تعمل بالنظام الورقي وليس بالبطاقة الوطنية) في بغداد والمحافظات".

واضاف انه "تستثنى معاملات الحالات الانسانية والطارئة من فترة التوقف على ان تخضع لتقدير المدير المباشر وفقا للقانون والتعليمات".

ونوهت المديرية "للمواطنين الكرام بان قسم جوازات الكرادة يستقبل الحالات الانسانية والطارئة لمحافظة بغداد فقط ويكون في كل محافظة مكتب مماثل خلال فترة التوقف".

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