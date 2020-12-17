مساء اليوم.. عشاق المستديرة على موعد مع الفائز بجائزة الافضل

2020/12/17 | 12:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يترقب عشاق الساحرة المستديرة، فعاليات حفل الفيفا لجوائز الأفضل "ذا بيست" عن عام 2020، والذي ينطلق مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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