ماذا وراء تعمد واشنطن ايذاء وتجويع الشعب السوري وشعوب المنطقة؟

2020/12/17 | 12:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقال ان السفير السابق للولايات المتحدة الاميركية في سوريا روبرت فورد، أكد خلال مقال صحفي اسبوعي له أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الاميركي المنته...

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