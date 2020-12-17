“النور نيوز” تنشر نتائج القبول المركزي في الجامعات

2020/12/17 | 12:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تنشر “النور نيوز” نتائج القبول المركزي للطلبة في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2020 ــ 2021.نتائج القبول المركزي في الجامعاتتنزيل

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