2020/12/17 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام المساعد لمنظمة بدر النائب عبد الكريم الانصاري، الخميس، من تقسيم العراق، فيما شدد على ضرورة عودة الموارد الاتحادية الى الحكومة المركزية.وقال الانصاري : ان “مجلس النواب سبق له وان صوت على قانون الاقتراض والذي تضمن مادة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامين العام لمنظمة بدر يحذر من تقسيم العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامين العام لمنظمة بدر يحذر من تقسيم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).