ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى له في 9 أشهر بعد بيانات امريكية بإنخفاض مخزونات الخام الامريكي

2020/12/17 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل النفط أعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما أدى التقدم نحو اتفاق تحفيز مالي أمريكي وطلب آسيوي قوي إلى دعم الأسعار.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت … Readmore

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