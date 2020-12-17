إلكشف عن مواعيد فحص كورونا للاعبي الدوري الممتاز بكرة السلة قبل إنطلاقه

2020/12/17 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الخميس، عن مواعيد فحص كورونا للاعبي بغداد والمحافظات في الدوري الممتاز قبل انطلاقه.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر أن يكون فحص كورونا لأندية بغداد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً في قاعة الشعب للألعاب الرياضية ".

واضاف البيان :"اما فحص أندية المحافظات فسيكون يوم السبت المقبل في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً في قاعة الشعب للألعاب الرياضية ايضا".

وكان اتحاد السلة قد أصدر في وقت سابق جدول مباريات الدور الاول للدوري الممتاز، بإقامة اربع مباريات تقام جميعها على قاعة الشعب المغلقة في بغداد.

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