إيقاف العمل بدوائر الأحوال المدنية في عموم العراق لـ 10 أيام

2020/12/17 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة، اليوم الخميس (17 كانون الأول 2020)، توقف العمل بإصدار الوثائق الرسمية اعتباراً من 24 من الشهر الحالي، لغاية 3 كانون الثاني المقبل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالنظر لقرب انتهاء السنة المالية لعام 2020، ولغرض استكمال عملية الجرد السنوي وعمليات صيانة الابنية واستكمال التحضيرات اللازمة للعمل مطلع العام المقبل، أوقفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، إصدار الوثائق اعتباراً من يوم 24 كانون الثاني الحالي، ولغاية 3 كانون الثاني في 2021، فيما يخص معاملات اصدار (جواز السفر - شهادة الجنسية - بطاقة السكن- هوية الاحوال المدنية في الدوائر التي لاتزال تعمل بالنظام الورقي وليس بالبطاقة الوطنية) في بغداد والمحافظات".وأشار البيان إلى أن "معاملات الحالات الانسانية والطارئة، تستثنى من فترة التوقف على أن تخضع لتقدير المدير المباشر وفقاً للقانون والتعليمات".

ونوهت المديرية للمواطنين، بأن "قسم جوازات الكرادة يستقبل الحالات الانسانية والطارئة لمحافظة بغداد فقط ويكون في كل محافظة مكتب مماثل خلال فترة التوقف".

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