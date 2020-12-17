صحة ديالى تسجل / 95 / اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية

2020/12/17 | 12:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت دائرة صحة ديالى / 95 / اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مختبر الصحة العامة في بعقوبة اجرى فحصا مختبريا ل / 1315 / حالة اشتباه بمرض كورونا اظهرت منها / 95 / اصابة جديدة بمرض كورونا ليرتفع العدد الكلي للمصابين / 20506 / اصابات مؤكدة في عموم ديالى .اضافة الى تسجيل / 112 / حالة شفاء ليصبح اجمالي حالات الشفاء / 19666 / حالة .واضاف ان المحافظة لم تشهد تسجيل اية حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ./انتهى

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