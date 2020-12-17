أصابة ستة مدنيين في تصادم / 4 / مركبات في ديالى

2020/12/17 | 12:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أصيب ستة مدنيين بحادث سير على طريق رئيسي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان ستة اشخاص اصيبوا بجروح جراء حادث سير ناجم عن تصادم / 4 / مركبات على الطريق الرابط بين بعقوبة - المقدادية شمال شرق بعقوبة وبالتحديد قرب منطقة حد مزيد .واضاف ان الحادث وقع نتيجة تصاعد الضباب بشكل كثيف في اغلب مناطق ديالى./انتهى

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