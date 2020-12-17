رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي

2020/12/17 | 12:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة؛ في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الكاظمي سيلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمسؤولين …

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