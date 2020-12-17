تضمنت خفض المخصصات ورفع اسعار الدولار .. مسودة قانون الموازنة لعام 2021

2020/12/17 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، نص مسودة قانون

الموازنة لعام 2021.

وتعد هذه المسودة قابلة للتغيير في بعض

فقراتها.

وبحسب المسودة المسربة فقد تم تثبيت سعر

صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على

اساس (1450).

ل

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