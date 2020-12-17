2020/12/17 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، نتائج القبول المركزي في

الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

وخلال مؤتمر صحفي للوزير نبيل عبد

الصاحب، اليوم الخميس، قال ان “عدد

الطلبة المقبولين 211402″

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