من حسني مبارك إلى مارادونا.. تسلسل زمني لأبرز الراحلين عام 2020

2020/12/17 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العام 2020 رحيل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة حول العالم، وقامت وكالة فرانس برس برصد أبرزهم حسب التسلسل الزمني لوفاتهم.

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