’ناس’ ينشر النسخة الأولية للموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021

2020/12/17 | 12:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" مسودة أولية لموازنة العام المقبل 2021 وفقاً لنسخة المشروع المقدمة من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الامانة العامة.

وتظهر النسخة الاولية جداول الإيرادات والنفقات وحجم العجز المتوقع خلال النسخة الاولية.

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