حكومة الاقليم تقرر

2020/12/17 | 12:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، التخفيف من القيود التي فرضتها على زيارة النزلاء في سجون الاقليم مع تفشي فيروس كورونا.

واشار الكتاب الى الموافقة على استئناف "الخلوة الشرعية" للسجناء مع زوجاتهم.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الوزارة ويحمل توقيع الوزيرة كويستان محمد...

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