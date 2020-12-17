'إن آر تي' تنشر نسخة الموازنة الأولية.. جدول بالإيرادات والنفقات والعجز المتوقع خلال 2021

2020/12/17 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

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رسم تمثيلي لموازنة العراق

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حصل ديجيتال ميديا إن آر تي، الخميس، على نسخة من المسودة الأولية لموازنة العام المقبل 2021 وفقا لنسخة المشروع المقدمة من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الامانة العامة.

وأظهرت النسخة الأولية التي نشرت اليوم، 17 كانون الأول 2020، جداول الإيرادات والنفقات وحجم العجز المتوقع خلال النسخة الأولية، وبلغت الإيرادات المتوقعة في موازنة 2021، بحسب النسخة الأولية، أكثر من 91 تريليون دينار.



كما بلغ اجمالي النفقات المتوقع، في موازنة 2021، 150 ترليون دينار، فيما يبلغ العجز أكثر من 58 تريليون دينار.

وبحسب النسخة الأولية ايضا، فإن الحكومة قد ترفع سعر الدولار في البنك المركزي إلى 145 ألف دينار لكل 100 دولار.

وللإطلاع على الموازنة الأولية بشكل كامل اضغط هنا

ر.إ

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