2020/12/17 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

رئيس الجمهورية: أزمة رواتب الاقليم بحاجة الى حل جذري وعاجل

منذ ساعتين

السوداني: رواتب شهر كانون الثاني 2021 مؤمّنة ولا تأخير في الصرف

منذ ساعتين

الكاظمي يصل الى تركيا

منذ 4 ساعات

الكاظمي يبدأ زيارة رسمية الى الجمهورية التركية

منذ 4 ساعات

قانون تمويل الانتخابات..



أبرز الملفات على طاولة البرلمان اليوم

منذ 15 ساعة

صالح والعبادي يؤكدان على اهمية نزاهة الانتخابات المبكرة وعدم التلاعب بنتائجها

منذ 16 ساعة

البرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق بشأن عمليات ابتزاز في مجمع شارع حيفا والصالحية

منذ 16 ساعة

البرلمان يُرفع جلسته الى يوم غد

منذ 17 ساعة

البرلمان يُصوت على أعتبار يوم ٢٥-١٢ من كُل عام عطلة رسمية

منذ 17 ساعة

المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش الاعتداء الخطير على الحدود السورية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النسخة الأولية للموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النسخة الأولية للموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).