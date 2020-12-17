وزير الخارجية العراقي من انقرة: ننتهج توازنا ونلتزم حوارا لحل القضايا العالقة

2020/12/17 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مبنى سفارة جمهورية العراق بالعاصمة التركية أنقرة، عددا من سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية المعتمدة في تركيا...

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