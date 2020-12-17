بالأرقام.. توزيع الطلبة على الجامعات بعد إعلان نتائج القبول المركزي

2020/12/17 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، قبول (211402) طالبا وطالبة في الجامعات ضمن قناة القبول المركزي للدورين الأول والثاني للسنة الدراسية 2021/2020.

وقالت عبد الصاحب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الطلبة المشتركين في الامتحانات الوزارية لفروع الدراسة الإعدادية الاحيائي والتطبيقي والادبي (453267) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين منهم في الدورين الأول والثاني (262593) طالبا وطالبة".

واضاف البيان أن "عدد الطلبة المقبولين من خريجي الفرع الإحيائي بلغ (111249) طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المقبولين من خريجي الفرع التطبيقي (36123) طالبا وطالبة، وتم قبول (64030) من خريجي الفرع الأدبي".

وتابع أن "المعدلات والحدود الدنيا لكليات المجموعة الطبية بلغت (99.6%) لكليات الطب، و (98.8%) لكليات طب الاسنان، (98.5%) لكليات الصيدلة، مشيرا الى ان نسبة الزيادة مقارنة بنتائج السنة الدراسية الماضية بلغت (156%)".

وبين وزير التعليم أن "عدد الطلبة المقبولين بعد توسعة خطة القبول لأبرز التخصصات كانت (1836) طالبا وطالبة لتخصصات التقنيات الطبية و(2925) طالبا وطالبة للتمريض و(22393) طالبا وطالبة للهندسة و(25200) طالبا وطالبة للعلوم و(52641) طالبا وطالبة للتربية والتربية الأساسية و(4474) طالبا وطالبة للقانون و(18842) طالبا وطالبة للإدارة والاقتصاد و(16921) طالبا وطالبة للمعاهد الطبية و(17105) طالبا وطالبة للمعاهد التكنولوجية".

وأوضح أن "عدد الطلبة المقبولين على قناة الشهداء بلغ (9543) طالبا وطالبا حيث شملت هذه القناة قبول (2426) طالبا وطالبة على فئة ضحايا النظام البائد و(6807) طالبا وطالبة على فئة ضحايا الإرهاب و(310) طالبا وطالبة على فئة شهداء الحشد الشعبي".

ونوه الوزير عن "الحالات التي يمكن لها تقديم الاعتراض متمثلة بالطلبة الذين قدموا الاستمارة الالكترونية ولم يظهر لهم قبول، وللطلبة الذيم لم يقدموا في الدورين الأول والثاني، وللمقبولين الذين تتجاوز معدلاتهم 75% فأعلى وظهر لهم قبول في أحد المعاهد".

وأشار الى "قرب إطلاق الوزارة استمارة الكترونية خاصة للطلبة الناجحين بالدور الثالث وذلك بعد استلام بياناتهم من وزارة التربية"، مؤكدا "أخذ الجامعات دورها في تسريع إجراءات التسجيل والمباشرة في يوم السبت المقبل الموافق 2020/12/19".

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