صحة كردستان تحدد موعد وصول لقاح كورونا والفئات المشمولة بالتطعيم

2020/12/17 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

حددت وزارة الصحة في كردستان، الخميس (17 كانون الأول 2020)، موعد وصول لقاح كورونا إلى الإقليم، فيما أشارت إلى أن ثلاث فئات ستتلقى التطعيم.

وقال مدير عام وزارة الصحة، في حكومة الإقليم، خالص قادر خلال تصريح صحفي، أن "كردستان تترقب وصول اللقاح في شهر آذار من العام المقبل والبدء بتوزيعه على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وبشكل عادل على جميع الفئات".

وأشار إلى أن "إقليم كردستان يشهد تحسناً كبيراً وانخفاضاً في أعداد الوفيات والإصابات، بفيروس كورونا يقابله ارتفاع في نسبة حالات الشفاء، والذي يعد مؤشراً جيداً".

وأوضح قادر، أنه "في ظل هذا الانخفاض فأن الإقليم سيجري مطلع العام المقبل تقييم جديد للوضع وفي حال استمر التحسن والالتزام لدى المواطنين فأنه سيتم إعادة الدوام إلى المدارس والجامعات وسيتم زيادة عدد الحصص وأيام الدراسة وذلك للمساعدة في نهضة التعليمية مجددا بعد عام صعب".

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