2020/12/17 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ أعلن في باريس اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.وسيخضع ماكرون حسب الاليزيه للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر./انتهى

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