نفط البصرة : مد أنبوب جديد لتصدير النفط الخام من حقل زبير/2 إلى الفاو

2020/12/17 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت شركة نفط البصرة عن تنفيذ شركة المشاريع النفطية/ هيأة مشاريع الوسط مشروع أنبوب تصدير النفط الخام زبير/2 ـ فاو .وذكر اعلام الشركة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه يتضمن المشروع الذي ينفذ بإشراف مباشر من هيأتي المشاريع والعمليات " منظومة عدادات ومنظومة تخفيض الضغط وحوض التصريف ومنظومة مرسلة القاشطة.واضاف " تم مد الأنبوب لمسافة 60 مفصل لحام بالإضافة إلى الأعمال المدنية المقدرة بالإجمال بـ 850 م/3 من الكونكريت وبنسبة 80%، مبينا " أما الأعمال الميكانيكية فهي بنسبة 40%.واضاف " انه من المؤمل أن تصل نسبة الإنجاز الكلية لهذا المشروع خلال الأشهر الثالثة القادمة إلى 90%./انتهى

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