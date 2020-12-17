وزارة التربية تُعلن زيادة عدد القبول المركزي في الجامعات الحكومية لطلبة التعليم المهني الأوائل لهذا العام

2020/12/17 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية عن حصول الموافقة

على زيادة عدد قبول الطلبة الأوائل من

خريجي الدراسة المهنية الصباحية في

القبول المركزي ضمن الجامعات الحكومية.

وأكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي

ان ، عدد قبول ا

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