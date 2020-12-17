إصابة الرئيس الفرنسي بكورونا

2020/12/17 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس،

أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يخضع

للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس

كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الرئاسة في بيانها أن ماكرون

سوف يستمر في ممارسة مهامه.

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