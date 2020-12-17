"عقب ظهور أعراض".. الرئاسة الفرنسية تؤكد إصابة ماكرون بفيروس كورونا

2020/12/17 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد الخميس، مشيرة إلى أنه سيخضع للعزل لمدة سبعة أيام.

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