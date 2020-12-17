المالية النيابية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة مسودة موازنة 2021

2020/12/17 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مجلس النواب ،الخميس، أن اللجنة النيابية ستعقد اجتماعاً عصر اليوم، بسبب ارتفاع الدولار ولمناقشة موازنة 2021.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية تعقد اجتماعاً طارئاً عصر اليوم لبحث اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ، ومناقشة مسودة قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ المسربة".

وقبل قليل، قفز سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في العاصمة بغداد.

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