ديالى.. الحشد الشعبي يستنفر في 13 قاطع امني بسبب الضباب

2020/12/17 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، عن استنفار امني مؤقت في 13 قاطع الامني بسبب الاجواء المناخية في ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كثافة الضباب الذي اجتاح اغلب مناطق ديالى دفع الى اعلان حالة استنفار مؤقت في كل قواطع الحشد الشعبي من اجل الحيطة والحذر والانتباه لمنع اي استغلال لسوء الاجواء المتاخية من قبل خلايا داعش الارهابي”.واضاف التميمي،ان” الاستنفار ياتي ضمن الاطر الامنية المبكرة التي تعمل على حماية القواطع والمناطق والقرى التي تضع ضمن حماية نقاط المرابطة للحشد الشعبي”، لافتا الى ان |الاستنفار سيبقى قائما لحين تحسن الاجواء المناخية لقطع الطريق على اي محاولة من قبل داعش للتسلل او شن اي هجمات تستهدف النقاط الامنية او المدنيين الابرياء مع تعزيز الاجراءات على الطرق المحورية”.وتشهد ديالى منذ ساعات الصباح الاولى موجة ضباب كثيفة جدا غطت مناطق واسعة وتسببت في انعدام الرؤية لمسافات قريبة جدا.انتهى/ 25 ف

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