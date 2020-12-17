2020/12/17 | 13:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس الوزراء، الخميس، أن سعر صرف الدولار الوارد بمشروع قانون الموازنة، مقترح من قبل وزارة المالية.

وقال مصدر بالمجلس لـ “7SKY”، إن “هذا المقترح سيتم مناقشته في جلسة المجلس المقبلة، بالإضافة إلى بنود اخرى، وهو قابل للتعديل”.

ونشرت “7SKY”، في وقت سابق من اليوم مسودة قانون الموازنة والتي تضمنت سعر صرف الدينار العراقي عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار

وعقب ذلك سجلت بورصة الكفاح 136000 دينار مقابل 100 دولار، هذا الأمر دفع اللجنة المالية إلى عزمها عقد اجتماع طارئ عصر اليوم، قالت إنه سبحث اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ، ومناقشة مسودة قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ المسربة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدولار بموازنة 2021 7 SKY TV.

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