2020/12/17 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز سعر الدولار يوم الخميس، اليوم الخميس باسواق اقليم كوردستان، الى 133 الف دينار.

واوضح شوان هادي تاجر بالعملة في السليمانية لـPUKmedia: ان سعر الدولار ارتفع بشكل كبير وقفز من 129 الف و600 دينار صباح اليوم، الى 133 الف و250 دينار وقت الظهيرة.

واضاف: ان سعر 100 دولار بلغ في اسواق العملات 134 الف دينار، لافتا الى ان البنك المركزي يبع الدولار يوميا بـ 119 الف دينار، لكن ارتفاع السعر يكون في الاسواق.

واكد ان سعر 100 دولار في الاسبوع المقبل مازال غير معروفا.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يقفز مجددا باسواق اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يقفز مجددا باسواق اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).