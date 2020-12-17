غرب كوردستان يسجل 70 اصابة جديدة بكورونا

2020/12/17 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس، عن تسجيل 10 وفيات بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 10 وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية، كما تم تسجيل 70 اصابة جديدة " 40 ذكور، 30 اناث" وتوزعت كالاتي: الحسكة 1، قامشلو 4، ديرك 11، عامودا 1، كركي لكي 1، تربة سبيه 2، الرقة 3، الطبقة 22، منبج 3، دير الزور 13، كوباني 5، الشهباء 4.

واضافت: انه تم تسجيل حالتين شفاء جديتين، لافتة الى ان اجمالي الاصابات بلغ 7651 بضمنها 251 حالة وفاة، و1089 حالة شفاء.

PUKmedia بيان

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