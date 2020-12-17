المخابرات تعتقل عصابة تروج لعملة مزورة في كركوك

2020/12/17 | 13:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز} تمكن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، من القبض عصابة تروج لعملة مزورة في كركوك.

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