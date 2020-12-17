تنويه لمكتب رئيس الوزراء عن لقاء الكاظمي وأردوغان

2020/12/17 | 13:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر مكتب رئيس الوزراء، تنويهاً عن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم في العاصمة أنقرة.

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