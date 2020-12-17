لجنة نيابية تبين حقيقة تخفيض مخصصات الموظفين بالموازنة

2020/12/17 | 13:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..نفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي , الخميس , اجراء تقليص لمخصصات الموظفين او رفع أسعار الوقود , مؤكدة ان الموازنة سوف لن تمس حياة المواطن بل تسعى الى معالجة حالة الفقر .وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد كريم في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” موازنة عام 2021 سوف لن تتعرض الى تخفيض مخصصات موظفي الدولة واذا ما تعرضت لها فانها سوف تشمل الدرجات الخاصة وتخفيض مخصصات الايفادت والضيافة الخ ” , نافيا ” مثل هكذا توجه وحتى ان جاء من الحكومة فسوف نقف ضده بقوة ” .وأضاف كريم أنه :بالنسبة لرفع أسعار الوقود كالبنزين والكاز والغاز والنفط المنزلي سوف لن يتم رفع أسعارها لكونه يتعلق بحياة المواطن الفقير ومحدودي الدخل ” , مبينا ان ” الموزانة تسعى الى معالجة حالة الفقر لدى المواطنين لا تحميلهم عبء اكثر ” .وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت وصفت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعاجزة عن حل الازمة المالية.



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