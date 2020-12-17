2020/12/17 | 13:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

بأشراف العميد الحقوقي سنان جميل البياتي مدير شؤون وأمن كركوك ، جهاز المخابرات الوطني في كركوك و الشؤون الداخلية في كركوك يلقي القبض على عصابة تقوم ببيع وترويج العملة العراقية المزورة والدولار المزور في محافظة كركوك “.

حيث تم القاء القبض على عصابة مكونه من (٣) اشخاص يقومون بجلب العملة العراقية المزورة فئة (٢٥ ) الف والدولار المزور فئة (١٠٠ $) من خارج البلد وبيعها وترويجها في كركوك “.

القاء القبض تم في كركوك ، العملة الاجنبية المزورة المضبوطة تقدر اكثر من (٣٠ ) الف دولار مزور ، العملة العراقية المزورة المضبوطة تقدر اكثر من (٣) ملاييين دينار مزور .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تقوم ببيع وترويج العملة العراقية والدولار المزور في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تقوم ببيع وترويج العملة العراقية والدولار المزور في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).