التعليم العالي تكشف عن خطة لاستيعاب أعداد الطلبة المقبولين

2020/12/17 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى وزارة التعليم العالي

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نتائج القبول المركزي في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، 17 كانون الاول 2020، ان "عدد الطلبة المقبولين 211402"، مبينا ان "مباشرة الطلبة الذين تم قبولهم تبدأ من يوم السبت المقبل".

واضاف الوزير ان "222 ألف طالب تقدموا للقبول المركزي"، مؤكدا انه "يسمح للطلبة بالاعتراض فقط ممن لم تظهر أسماؤهم في الاستمارة الإلكترونية".

واشار الى انه "سيتم اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالاعتراض"، داعيا "الطلبة للبدء بالتسجيل في الجامعات في التاسع عشر من الشهر الحالي".

كما دعا وزير التعليم العالي الى زيادة التخصيصات للخطة الاستثمارية للمشاريع في الجامعات"، مؤكدا ان على "الطلبة الالتزام بالتعليمات والضوابط".

وأوضح ان "نحو 211 ألف طالب في الجامعات والمعاهد، يسمح لهم بالاعتراض ممن لم تظهر اسماؤهم في الإستمارة الالكترونية".

وكشف كاظم، عن "زيادة في خطة القبول المركزي بنسبة 63 بالمئة"، مبينا أن "الوزارة أعدت خطة لاستقبال الزيادة في أعداد الطلبة المقبولين، فضلا عن استحداث بعض الجامعات والكليات وبخاصة أن هذا العدد يشكل ضغطا على الجامعات".

وأكد، "استعداد الجامعات والمعاهد لاستقبال الطلبة من خلال التعليم المدمج والدوام المباشر ليومين في الأسبوع مع الالتزام بجميع التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مشددا إن "الوزارة لم تسجل أية أصابة بين الطلبة بفيروس كورونا".

ولفت كاظم إلى أن "الحكومة تولي اهتماما بتعيين حملة الشهادات العليا".

ر.إ

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