ارتفاع جديد للدولار وانباء متضاربة ​بشأن سعره الاخير

2020/12/17 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار الدولار، الخميس، ارتفاعا جديدا عقب اعلان مسودة موازنة البلاد لعام 2021.

وقال مصدر مطلع لديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (17 كانون الاول 2020) ان "ورقة الـ100 دولار سجلت سعر 132.000 دينار في بورصة بغداد بحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت العاصمة".

واضاف ان "بعض وسائل الاعلام تتداول انباء متضاربة وغير صحيحة عن اسعار الصرف في بغداد والمحافظات.

من جانبها اعلنت اللجنة المالية النيابية، عزمها عقد اجتماع عصر اليوم لمناقشة ازمة ارتفاع الدولار في السوق المحلية.

A.Sh

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