الصدر مشيداً بالحشد الشعبي: لابد من اجراءات اخرى تعيد للجهاد هيبته

2020/12/17 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باجراءات هيئة الحشد الشعبي بالقاء القبض على عدد من المنتمين لها.

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