المنافذ تحدد فوائد تخفيض أجور الميزان للبضائع

2020/12/17 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، أن قرار تخفيض اجور الميزان للبضائع سيعظم الموارد المالية للدولة.وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الهيئة كجهة رقابية مشرفة ومسيطرة على عمل جميع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية ومعنية بمراجعة الاجراءات وتبسيطها”.واضاف، ان “الهيئة لمست الكثير من المعاناة التي يتعرض لها التاجر […]

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