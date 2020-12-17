الاستئناف التحولي وهزيمة الغزو الامريكي/17/ملحق2 - عبدالامير الركابي

2020/12/17 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي الاستئناف التحولي وهزيمة الغزوالأمريكي/17/ ملحق 2 عبدالاميرالركابي يحدد نوع المعركة صنف الأسلحة، ونوع الوسائل المناسبة لها والمتفقه مع طبيعتها،وهذا ينطبق بلا شك على المعركة الجارية على ارض العراق اليوم، ومنذ الغزو الأمريكي وتداعياته وماقد ترتب عليه، وهو تاريخ صار يتعدى الثلاثة عقود من الزمن الانتقالي بين قرنين وطورين على مستوى المعمورة، مختلفين ومتباينين، انتهى معهما آخر تجل من تجليات ا ......





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