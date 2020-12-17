وزير الطاقة السعودي: نستهدف تصدير الكهرباء إلى العراق والأردن ومصر

2020/12/17 | 13:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، إن المملكة لديها برنامج لاستدامة الطلب على الطاقة، وهو برنامج كبير يبحث عن وسائل لاستخدام البترول والغاز بطرائق مختلفة، ولتكوين طلب جديد يختلف عن أنماط …

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