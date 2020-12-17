2020/12/17 | 13:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، برئاسة النائب هيثم الجبوري، وبحضور الأعضاء اجتماعاً أكملت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات.وأتمت اللجنة، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، مناقشة مشروع قانون تمويل نفقات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية النواب العراقي تكمل مناقشة قانون تمويل الانتخابات وترفعه للتصويت) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية النواب العراقي تكمل مناقشة قانون تمويل الانتخابات وترفعه للتصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).