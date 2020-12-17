’’اليبشه’’ تنفي مهاجمة البيشمركة: ما حدث سوء تفاهم

2020/12/17 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكدت وحدات حماية الشعب YPG، التابعة لحزب العمال الكردستاني، والمعروفة باسم ’’اليبشه’’، اليوم الخميس (17 كانون الأول 2020)، أنها تحترم سيادة إقليم كردستان، وقواتها لم تهاجم أي نقطة لقوات البيشمركة، فيما أشارت إلى أن ما حدث هو سوء تنسيق بين الطرفين.

وذكرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قواتنا لم تهاجم قوات البيشمركة، ونحترم سيادة اقليم كردستان، وطالما خلال السنوات الماضية كان هناك دائماً عمليات تنسيق مشتركة على طرفي الحدود بين روجافا وإقليم كردستان، في إطار عمليات مكافحة داعش، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار الحدود".

وأضاف البيان، أن "هذا التنسيق سهّل الكثير من العقبات التي تحدث عادةً في المناطق الحدودية"، مبيّناً أن "ما حدث مساء يوم أمس بالقرب من منطقة سحيلا على الحدود، لم يكن هجوماً من قبل قواتنا على أيّ نقاط تابعة لقوات البشمركة".

وتابع البيان: "ليس هناك أيّ سبب وجيه يدعو إلى هكذا تصرف، وما أثير من تصريحات إعلامية كانت مبالغة كبيرة أعطت للحدث حجماً أكبر من حقيقته، فما حدث لم يعدو مسألة سوء تنسيق بيننا وبين المعنيين في إقليم كردستان".

وأكملت القيادة بيانها قائلة: "على العكس تماماً، فإننا في وحدات حماية الشعب نحترم سيادة إقليم كردستان على أرضه"، داعية إلى "تركِ سياسة التهجم والابتزاز والاتهامات، وحل المسائل العالقة عبر الحوار والتنسيق المتبادل".

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