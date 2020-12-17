2020/12/17 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/كشف النائب الفني لمحافظ نينوى حسن العلاف عن وجود اشكاليات قانونية في عدد من جمعيات الاسكان في محافظة نينوى.وقال العلاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" الجمعيات السكنية قامت بتزوير سندات اراضٍ عائدة للدولة واستملاكها ثم بيعها للمواطنين بالتعاون مع متنفذين في دوائر الدولة ذات العلاقة".واكد ان" هذه الجمعيات معلومة لدى القضاء العراقي وسيتم معالجة هذا الملف خلال الايام القليلة القادمة."/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ نينوى يكشف لـ/نينا/ تزوير سندات لأراض عائدة للدولة وبيعها من قبل جمعيات اسكانية بالموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب محافظ نينوى يكشف لـ/نينا/ تزوير سندات لأراض عائدة للدولة وبيعها من قبل جمعيات اسكانية بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).