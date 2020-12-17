الرد السريع يلقي القبض على (6)متهمين من متعاطي ومروجي الحبوب المخدرة في ميسان

2020/12/17 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شرعت قوة من الفوج الرابع اللواء الرابع في فرقه الرد السريع بعملية امنية استهدفت اوكار متعاطي ومروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من محافظة ميسان .و اسفرت العملية عن القاء القبض على (6) متهمين من متعاطي ومروجي الحبوب المخدرة وفق مذكرات قضائية صادرة بحقهم ./انتهى

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