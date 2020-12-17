الأمن النيابية: اجندات تقف وراء دعوات سحب الحشد من المناطق المحررة

2020/12/17 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي , الخميس , ان مواطني المناطق المحررة متمسكين بتواجد الحشد الشعبي لكونه مصدر امان لهم من تسسل الدواعش في مناطقهم , مبينا ان الأصوات التي تطالب بسحب الحشد من تلك المناطق تقف ورائها اجندات خارجية وكذلك انتخابية .وقال عليوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المطالبات لبعض سياسيي الكتل السنية بسحب قطعات الحشد من مناطق نينوى وصلاح الدين لامت الى الشعور بمسؤولية تلك المناطق لكون تسلل الدواعش مازال مستمرا خاصة المناطق التي تطل على الصحراء والهضبات الوعرة ” .وأضاف ان ” الواقع يشير عكس ذلك أبناء المناطق متمسكين بتواجد قوات الحشد وبوجودهم يشعرون بالأمان لصد أي تسلل للدواعش”, موضحا ان ” تلك المطالبات بسحب قطعات الحشد تقف ورائها اجندات خارجية وكذلك انتخابية” .وكان مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن ولاية دجلة في تنظيم داعش الارهابي باتت من الماضي.



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