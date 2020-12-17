2020/12/17 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن جهاز المخابرات الوطني في كركوك والشؤون الداخلية بالمحافظة، الخميس، الإطاحة بعصابة تقوم ببيع وترويج العملة العراقية المزورة والدولار بكركوك.وذكر بيان للجهاز، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن “جهاز المخابرات الوطني في كركوك و الشؤون الداخلية في كركوك ألقى القبض على عصابة تقوم ببيع وترويج العملة العراقية المزورة والدولار المزور […]

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